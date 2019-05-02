يديعوت: مصر تستدعي على عجل وفدين من حماس والجهاد لمنع التصعيد

قالت صحيفة يديعوت اليوم الخميس، ان وفدين من الجهاد الإسلامي وحماس غادرا قطاع غزة الى القاهرة عبر معبر رفح البري لإجراء محادثات مع الجانب المصري على ضوء التوتر بين "إسرائيل" وقطاع غزة.

وقالت يديعوت ان مصر استدعت على عجل وفدي حماس والجهاد الاسلامي لإجراء محادثات مع المخابرات المصرية من اجل خفض مستوي التوتر خشية من تصعيد آخر في الوضع بين "إسرائيل" وقطاع غزة بعد ان شهدت الايام الاخيرة توتر كان آخره اطلاق الطائرات الورقية ردت عليها "إسرائيل" بغارات جوية.

ومن المتوقع ان يطالب الوفدين من مصر ان تقوم "إسرائيل" بتنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات التسوية والتي تضم إدخال اموال لقطاع غزة لدعم الاسر المحتاجة ومن المتوقع ان يشارك في تلك المحادثات مسؤولين كبار من حماس والجهاد الذين يتواجدون خارج قطاع غزة .