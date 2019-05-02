صحيفة: نتنياهو يُوافق على إنشاء منطقة صناعية شرق القطاع

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط " عن مصادر أمنية "إسرائيلية"، أن رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، يسعى بكل قوته إلى التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي؛ لتمرير مهرجان الأغاني الأوروبية (يوروفيجن) الذي سيقام في 14 و18 من الشهر الجاري في تل أبيب.

وأكدت المصادر، أن "نتنياهو" الذي يطلق تصريحات وتهديدات مباشرة، بلغت حد التهديد باغتيال قادة الجهاد قبل يومين، "يتخذ في الواقع مواقف معتدلة، ويعمل على التوصل إلى تفاهمات مع التنظيمين".

وأشارت إلى أنه "يقول في اجتماعات القيادات السياسية والعسكرية: إنه يريد منح الفلسطينيين فرصة للتوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة"، وفق ما ذكرت الصحيفة.

ونُقل عن نتنياهو: "نعطيهم فرصة تمرير (يوروفيجن) فإذا استغلوها وتوصلنا إلى تهدئة نكون كلنا رابحين. وإذا تقاعسوا ولم يستغلوها، نوجه لهم ضربة، ويكون العالم كله مؤيداً لنا، ومتفهماً لموقفنا مهما فعلنا".

وتقول الصحيفة: إنه لهذا السبب قَبِل نتنياهو على الفور توصية تقدمت بها المؤسسة الأمنية، تتضمن إعادة إنشاء منطقة صناعية مشتركة تشغل نحو خمسة آلاف عامل فلسطيني من قطاع غزة في منطقة معبر كارني.

وحسب مصدر أمني كبير، فإن هذه المنطقة الصناعية ستكون مشابهة لتلك التي كانت تعمل في الماضي في معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع، والتي أوقفت "إسرائيل" نشاطها بعد فك الارتباط مع غزة، ونقلت بعض مصانعها إلى مناطق أخرى.

وكشفت المصادر، أن نتنياهو منع قوات الجيش من الرد على الصاروخ الذي أطلقه "الجهاد الإسلامي" من غزة باتجاه شاطىء أسدود، أول من أمس.

ونشر الجيش الإسرائيلي في إطار الاستنفار لتأمين (يوروفيجن)، أول من أمس، عدداً إضافياً من بطاريات منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر أمنية، أنها لا تركن إلى جهود نتنياهو السياسية، وأنها تتخذ الإجراءات الاحتياطية الضرورية لصد أي محاولات، ستقوم بها حركة الجهاد لإفشال تفاهمات "التهدئة"، والتخريب على مسابقة الأغاني الأوروبية.

وكان جيش الاحتلال، نشر في 14 نيسان/ إبريل الماضي، عدداً من بطاريات "القبة الحديد" في مناطق وسط "إسرائيل"، ومحيط مدينة تل أبيب، في أعقاب تهديد فصائل فلسطينية في غزة بضرب مسابقة (يوروفيجن).