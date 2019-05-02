حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال، فجر الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق بمحافظة رام الله واعتقلت مواطنين وصادرت مركبة.

وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت حي عين مصباح برام الله بعد منتصف الليل حيث تصدى لها عشرات الشبان ورشقوها بالحجارة.

واندلعت مواجهات عنيفة في الحي تخللها إطلاق القنابل الغازية والرصاص المعدني على الشبان، حيث اعتقل الجنود المواطن محمد عواد من رام الله

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كوبر شمال غرب المدينة وصادر مركبة الأسير معتصم البرغوثي عقب مداهمة منزله.

كما داهمت قوات الاحتلال قرية صفا جنوب غرب رام الله واعتقلت الشاب مهدي سائد كراجه ونقلته إلى جهة مجهولة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية شقبا غربا وداهمت منزل الأسير المعاد اعتقاله في صفقة "وفاء الأحرار" إبراهيم المصري وقامت بتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان خلال مداهمات بمحافظة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وانتشرت في عدة أحياء، وداهمت عدة منازل بعد تحطيم أبوابها وتخريب محتوياتها، واعتقلت كلا من الأسير المحرر زياد عبد الرحيم حنني وأرقم عاطف حنني ولؤي عماد عبد القادر الحج محمد.

كما اقتحمت منطقة المساكن الشعبية شرقي المدينة، واعتقلت الشقيقين صهيب وعبد الرحمن بشكار.