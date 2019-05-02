طائرات الاحتلال تقصف موقعاً شمال قطاع غزة وسقوط صاروخين على النقب

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، غارة على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستهداف طائرات الاحتلال بعدة صواريخ موقعا شمال بيت لاهيا ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله، الى جانب إلحاق أضرار مادية في أراضي وممتلكات المواطنين المحيطة به.

هذا ولم يسفر القصف عن وقوع اصابات.

فيما زعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أن ما يسمى بسلاح الجو أغار على أهداف تابعة لحركة حماس، ردا على إطلاق بالونات متفجرة بكثافة صوب مستوطنات الغلاف مساء أمس.

وأفادت مصادر عبرية أن صافرات الإنذار دوت صباح اليوم في مستوطنات غلاف غزة، وتبع ذلك سماع دوي انفجارين.

وذكر جيش الاحتلال أن قواته رصدت إطلاق صاروخين من غزة وسقطا في منقطة مفتوحة بالنقب، دون وقوع إصابات أو أضرار.