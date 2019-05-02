عطايا يُحذّر من استهداف أمن المخيمات

حذّر ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، من الاستمرار في مسلسل استهداف المخيمات الفلسطينية، وتشويه صورتها، وطالب بضرورة تضافر كل الجهود لتفويت الفرصة على المتربّصين شرًّا بالمخيمات الفلسطينية، ولا سيما في مخيم عين الحلوة.

‎ولفت عطايا في مقابلة تلفزيونية على قناة "فلسطين اليوم" ضمن برنامج "حدث النهار"، ظهر اليوم الأربعاء، إلى أهمية حفظ أمن المخيمات والجوار اللبناني لما فيه خير أبناء شعبنا ومصلحة المخيمات، مُشدّدًا على تعزيز العمل الفلسطيني المشترك، وترجمته من خلال الرؤية المشتركة حول الورقة المطروحة في الحوار المرتقب مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.

‎وحيّا ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" الجهود المشتركة التي بًذلت لتأمين كلفة عملية الشاب "عبد الله محمود بلاطة"، ودعا إلى الاستمرار بهذه الجهود الاجتماعية الجماعية وتكثيفها بهدف تعزيز روح التكافل الاجتماعي بين أبناء شعبنا في المخيمات وخارجها.

‎كما وجّه التحية إلى العمّال في يومهم العالمي، داعيًا الإخوة في لبنان إلى إقرار الحقوق المدنية لشعبنا الفلسطيني، وذلك

تعزيزًا لصموده في مواجهة كل أشكال التوطين أو التهجير.