تعرف على عدد ساعات صيام في فلسطين والدول العربية والإسلامية خلال رمضان 2019

تختلف ساعات الصوم في مختلف دول العالم خلال شهر رمضان، بسبب اختلاف ساعات النهار للبلدان.

وستكون الجزائر هي أطول دولة عربية في عدد ساعات صيام خلال شهر رمضان 2019، وذلك بمعدل 16 ساعة بين أوله وآخره، إذ سيبدأ نحو 15 ساعة ونصف الساعة، وسينتهي بـ 16 ساعة ونصف الساعة، مما يجعل المعدل 16 ساعة تقريبا.

وعلى النقيض، ستكون الصومال هي أقل الدول العربية في عدد ساعات الصيام، بنحو 13 ساعة ونصف الساعة.

ووفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، فإن عدد ساعات الصيام في السعودية خلال رمضان هذا العام هي 14 ساعة و40 دقيقة في أول يوم، بينما سيكون آخر يوم من الشهر هو صاحب أطول عدد ساعات صيام، بمعدل 15 ساعة و12 دقيقة.

وفي الإمارات، 14 ساعة و33 دقيقة، وفي الكويت 14 ساعة و55 دقيقة، وفي عمان (مسقط) 14 ساعة و31 دقيقة، وفي البحرين (المنامة) 14 ساعة و42 دقيقة، بينما في الأردن (عمان) 15 ساعة و12 دقيقة.

وسيكون عدد ساعات الصيام في فلسطين خلال رمضان 2019 15 ساعة و4 دقائق، وفي سوريا (دمشق) 15 ساعة و17 دقيقة، وفي لبنان (بيروت) 15 ساعة و15 دقيقة.

وفي مصر (القاهرة) تسجل ساعات الصوم 15 ساعة و3 دقائق، وفي العراق (بغداد) 15 ساعة و15 دقيقة، وفي الجزائر 15 ساعة و31 دقيقة، وفي المغرب (الرباط) 15 ساعة و16 دقيقة، وفي اليمن (صنعاء) 14 ساعة و7 دقائق.