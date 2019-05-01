موسكو: تدخل واشنطن في شؤون فنزويلا يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد لنظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، أن تدخل الولايات المتحدة في شؤون فنزويلا يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها:

"تم التركيز على الوضع في فنزويلا، حيث حاولت المعارضة أمس، وبدعم واضح من الولايات المتحدة، الاستيلاء على السلطة. وأكد الجانب الروسي على أن تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، والتهديدات ضد قيادتها يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وأشار الجانب الروسي إلى أن استمرار الخطوات العدوانية محفوف بأخطر النتائج. وأن الشعب الفنزويلي فقط له الحق في تقرير مصيره، الذي يتطلب الحوار بين جميع القوى السياسية في البلاد، والذي طالبت به حكومته منذ فترة طويلة. إن التأثير الخارجي الهدَام، خاصة التأثير العسكري، لا يمت بصلة بالعملية الديمقراطية".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد صرحت لقناة "سي إن إن"، بأن الولايات المتحدة تحاول بكل قوتها إحباط الجيش الفنزويلي.

جدير بالذكر، أن زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا، قد تجمَع ومؤيديوه في كاراكاس على الطريق السريع أمام قاعدة كارلوتا العسكرية، في صباح يوم الثلاثاء. وكان قد دعا، في وقت سابق، شعب فنزويلا والجيش إلى النزول إلى الشوارع وإنهاء عملية "الحرية" للإطاحة بالرئيس الشرعي للدولة، نيكولاس مادورو.