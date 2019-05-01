5 انتصارات متتالية في بطولة قرية برير الرمضانية الثالثة لكرة القدم

تواصلت لليوم الثاني على التوالي بطولة "قرية برير" الرمضانية الثالثة، لعوائل القرية لخماسيات كرة القدم، على ملعب نادي شباب جباليا شمال قطاع غزة، وسط حضور حاشد من أهالي البلدة ووجهائها.

وشهد اليوم الثاني للبطولة إقامة خمسة لقاءات، انتهت جميعها بفوز أحد الفريقين.

ففي اللقاء الأول نجح فريق عائلة منصور بتحقيق أول انتصار لهم في البطولة على حساب فريق عائلة حسان بنتيجة (0/1).

وتدين عائلة منصور بفوزها إلى لاعبها طه منصور الذي سجل هدف الفوز الوحيد في اللقاء.

وفي اللقاء الثاني خطفت عائلة النيرب فوزاً صعباً من أنياب فريق عائلة العربيد بنتيجة (0/1).

وسجل هدف الفوز لعائلة النيرب اللاعب عيسى جمال النيرب.

أما في اللقاء الثالث فاكتسحت عائلة الرزاينة عائلة حسين بنتيجة (0/5).

وسجل خماسية عائلة الرزاينة، شريف موسى "هدفين"، وعمر حماد "هدفين"، ومحمود حماد.

وحققت عائلة أبو حبل فوزاً بشق الأنفس على فريق عائلة عوكل بنتيجة (1/2).

وسجل ثنائية عائلة أبو حبل اللاعبين، نضال جمال أبو حبل، ومحمود أحمد أبو حبل، فيما سجل هدف عائلة عوكل عبد الرحمن محمد عوكل.

وسحقت عائلة أبو شكيان نظيرتها عائلة عقل بنتيجة (1/6).

وسجل سداسية عائلة أبو شكيان، عبد الله رمزي أبو شكيان "هدفين"، ومحمد رمزي أبو شكيان، وعماد خالد أبو شكيان، وإبراهيم محمد أبو شكيان، وعبد الرحمن أبو شكيان، فيما سجل هدف عائلة عقل الوحيد اللاعب أحمد إياد عقل.

أدار لقاءات البطولة تحكيمياً: هلال شبات، محمد أبو عيطة، عاهد المصري، أحمد زملط.

وتستكمل لقاءات البطولة اليوم الأربعاء، بإقامة خمسة لقاءات.

فريق عائلة أبو عوكل

فريق عائلة أبو حبل

فريق عائلة أبو عوكل وعائلة أبو حبل قبل بدء المباراة

فريق عائلة حسين





فريق عائلة الرزاينة

فريق عائلة "منصور وسالم"

فريق عائلة العربيد

فريق عائلة "منصور وسالم" وعائلة حسان قبل بدء المباراة



