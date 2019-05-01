كلوب يتحدى عقدته الإسبانية في معقل برشلونة

يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلاً على نظيره برشلونة، اليوم الأربعاء، بملعب "كامب نو"، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع الريدز إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، للاقتراب من المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي، لاسيما وأن إياب نصف النهائي سيقام بملعب أنفيلد بإنجلترا.

وتأهل ليفربول لمنافسات نصف نهائي مسابقة الأبطال، عقب فوزه ذهابًا وإيابًا على نظيره بورتو البرتغالي، بنتيجة (6-1) في مجموع المباراتين، بينما تأهل الفريق الكتالوني عقب فوزه على مانشستر يونايتد ذهابًا وإيابًا أيضًا بنتيجة (4-0).

وتحمل جماهير ليفربول اَمالاً كبيرة على الألماني يورجن كلوب، مدرب الفريق، في قيادته لعبور المحطة الأصعب للفريق هذا الموسم وتخطي برشلونة والوصول للدور النهائي.

ونجح كلوب في إعادة ليفربول إلى التواجد كطرف بالمباراة النهائية في الموسم الماضي، بعد غياب سنوات كثيرة، وذلك أمام ريال مدريد، وخسر بنتيجة (3-1).

ورغم ذلك، يخشى كلوب من لعنة الأرقام، لاسيما وأنه لم يحقق أي انتصار في الأراضي الإسبانية، خلال 18 مباراة لعبها أمام أندية إسبانيا، بالبطولات الأوروبية سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.