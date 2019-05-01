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قوات "متسادا" تقتحم غرف الأسرى في سجن عسقلان

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:43 - 01 مايو 2019
قوات متسادا تقتحم سجن عسقلان قوات متسادا تقتحم سجن عسقلان
بنك فلسطين
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اقتحمت قوات "متسادا" التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، غرف الأسرى في سجن عسقلان وحطمت وخربت مقتنيات وحاجيات الأسرى.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، إن أفراد وحدة "متسادا" اقتحموا القسم خلال تناول الأسرى لوجبة الغداء وعمدوا الى سكب الطعام على الأرض ومنع الأسرى من تناوله، وقاموا بتفتيش غرف المعتقلين والعبث بمحتوياتهم.

وأوضحت، أن هذا الاقتحام هو الثاني خلال اقل من 24 ساعة لسجن عسقلان، حيث جرى الأول عصر أمس من قبل قوات القمع المسماة "اليماز" والتي حطمت هي أيضا بمقتنيات الأسرى.

وبينت الهيئة أن حالة من التوتر وعدم الاستقرار تسود السجن منذ أمس بسبب سياسة الاقتحامات المتكررة، متهمة إدارة السجون وقوات القمع التابعة لها بالسعي نحو جر المعتقلين للمواجهة والتصعيد وخلق حالة من عدم الاستقرار.

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