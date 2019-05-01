الاحتلال نفّذ 360 حالة اعتقال خلال أبريل الماضي

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال اعتقلت 360 مواطنًا ومواطنة خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضح المركز في تقرير أنّ من بين المعتقلين 61 طفلًا قاصرًا وأربع سيدات.

وأشار إلى ارتفاع شهداء الحركة الأسيرة إلى 219 شهيدًا، عقب استشهاد الأسير الجريح عمر عوني يونس (20 عامًا) من قلقيلية متأثرًا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال.

كما ذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت 73 قرار اعتقال إداري، من بينها 18 قرارًا جديدًا على أسرى محررين أعادت اعتقالهم، فيما كانت القرارات المتبقية تمديد للاعتقال الإداري بفترات متراوحة ما بين شهرين إلى ستة أشهر.