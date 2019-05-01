مصر: المصادقة على قرار غير مسبوق في تاريخ كأس أمم أفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنّه صادق على قرار غير مسبوق، كان منتظرًا إلى حدٍ كبير، مشيرًا إلى أنّه سيجري تطبيقه لأول مرة في منافسات كأس أفريقيا 2019، التي تحتضنها مصر في يونيو المقبل.

وقرّر "الكاف" بشكل رسمي تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (تقنية الفار) في البطولة الأفريقية بداية من دور الثمانية، وفق ما ذكر موقع "المصري اليوم".

وأوضح حسن وابيري، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي (الكاف) أن نظام "الفار" سيتم تطبيقه بداية من دور ربع النهائي في هذه النسخة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا، وتقام منافساتها خلال الفترة الممتدة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين.

وأشار وابيري إلى أن مسؤولي "الكاف" قرروا تطبيق التقنية بعد التشاور مع الاتحاد الدولي (الفيفا).

ووفق المصري اليوم، فإن عددا من الحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس أفريقيا 2019 حصلوا على تدريبات مكثفة على كيفية التعامل مع نظام (فار).

يذكر أنّ البطولات المحلية في مصر لا تستعين بنظام الفار الذي أثار استخدامه في نهائي النسخة السابقة لدوري أبطال أوروبا بين الأهلي المصري والترجي التونسي جدلًا واسعًا.