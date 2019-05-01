رئيس الوزراء الماليزي: استقرار المنطقة مرهون بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إن استقرار المنطقة مرهون بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإن الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الإنسانية من قِبَل دولة إرهابية تسمى إسرائيل لن تنتهي إلا بانتهاء ذلك الاحتلال.

جاء ذلك خلال مشاركة مهاتير، في مؤتمر الشرق الشبابي، الذي يعقد نسخته الخامسة في مدينة كوالالمبور الماليزية، والذي انطلق اليوم الأربعاء، بمشاركة 2000 شاب من أكثر من 40 دولة.

رئيس الوزراء الماليزي أشار إلى أن الشرق يساهم في خلق حالة مميزة بتفعيله لدور الشباب في العالم، لأنهم قادرون على إحداث تغيير حقيقي، والوصول إلى مناصب، بفضل التطور والتغيير والتكنولوجيا.

وتطرق رئيس الوزراء، في مؤتمر الشرق، أيضاً إلى الحديث عما تشهده المنطقة العربية من عدم استقرار، وقال إنه بعد «غزو العراق (2003) عاشت المنطقة حالة من عدم الاستقرار بعد دخول الولايات المتحدة إليها، وهذه الحالة تعيشها الآن الدول العربية، اليمن وسوريا وفلسطين، وتحولت إلى مأساة يعاني منها العالم كله"

وكان لمهاتير موقف واضح من قرار أمريكا بنقل سفارتها إلى القدس، وأكد أن وضع القدس ينبغي أن يبقى كما هو عليه، وألا تكون عاصمة لإسرائيل.

وسبق أن وصف مهاتير إسرائيل بـ "دولة لصوص"، وهاجمها بسبب سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وقال إنه "لا يمكنك الاستيلاء على أراضي الآخرين، وإقامة دولة عليها، وكأنك تعيش بدولة لصوص".