تعليمات جديدة لجنود جيش الاحتلال على حدود غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الأربعاء، أن تعليمات جديدة صدرت للجيش الإسرائيلي وقوات الاحتلال في غلاف غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت آحرنوت" إنه "مع قدوم الربيع وحرارة الصيف، صدرت تعليمات في الأيام الأخيرة للجيش الإسرائيلي وأفراد الأمن في غلاف غزة بضرورة توفير صهاريج مياه مركبات "شاحنات"، كجزء من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرائق نتيجة لإطلاق بالونات أو طائرات ورقية حارقة من قطاع غزة".

وعزز جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، نشر بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" في جميع الأنحاء.

وكانت صحيفة "يديعوت آحرنوت"، قد أفادت أمس أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال شن عملية عسكرية على قطاع غزة قريبا.

وقالت يديعوت إن "الجيش الإسرائيلي تلقى الأوامر بالاستعداد قريبا لاحتمال وقوع العملية العسكرية إذا فشلت الجهود المبذولة للتهدئة، أو أن طرفا في القطاع أفشلها عمدا" على حد قولها.