"الأونروا" تُعيد تعيين 500 موظف في غزة بدوام كامل

أعلن بيير كرينبول مفوض عام وكالة الغوث "أونروا"، اليوم الأربعاء، إعادة تعيين 500 من موظفي خدمات الصحة النفسية المجتمعية وغيرهم من موظفي الدوام الجزئي في غزة، إلى العمل بدوام كامل.

وأوضح كرينبول أن ذلك سيتم اعتبارا من 1 أيار الجاري، حتى 31 كانون أول/ديسمبر القادم.

وأشار إلى أن "هذا إجراء خاص للاستجابة للعواقب الخطيرة التي نتجت عن سنوات من مواجهة الحصار والصراع، وبشكل رئيسي على الفتيان والفتيات في غزة".

وبشأن غزة أيضًا، فقد أعلن أن الأونروا وبالشراكة مع اليونيسيف ستقوم برعاية ألعاب الصيف في غزة، مبينا أن التسجيل لمبادرة "إبقاء الأطفال رائعين 2019" سيبدأ يوم 15 أيار، فيما ستنطلق الألعاب في نهاية حزيران مع استمرارها لمدة 6 أسابيع في 40 موقعا في أنحاء مختلفة من قطاع غزة.

وأضاف: "سنعمل على تعيين 400 عامل نظافة بشكل مؤقت في جميع الاقاليم لتعزيز التزام الأونروا بضمان نظافة مخيمات لاجئي فلسطين خلال شهر رمضان المبارك".