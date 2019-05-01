قوات الاحتلال تهدم منزلاً في قرية الديرات شرق يطا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منزلاً في قرية الديرات شرق يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية وأمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال دهمت قرية الديرات جنوب شرق بلدة يطا، وهدمت منزل المواطن جبريل محمود العدرة، البالغة مساحته نحو 100 متر مربع يقطنه 10 مواطنين.

وقال شهود عيان إن مشادات ومواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال والمواطنين خلال محاولتهم وقف عملية الهدم.

ويواجه أهالي منطقة الديرات، المقدر عددهم بأكثر من 1600 مواطن والتي تقع أقصى شرق بلدة يطا، ظروفاً بالغة الصعوبة بفعل اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة.