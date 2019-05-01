زيدان نادم على العودة لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن ندم زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد على العودة لقيادة الفريق الملكي في منتصف الموسم الجاري خلفا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن زيدان يشعر بالندم على العودة مبكرا لتولي تدريب ريال مدريد في منتصف الموسم.

وشدد الموقع على أن زيدان غير راض عن مستوى اللاعبين الحاليين في ريال مدريد ومعجب بالرباعي كريم بنزيما وخيسوس فاييخو وإراهيم دياز وفيدريكو فالفيردي الذين يقدمون مستويات جيدة.

وكان ريال مدريد تعرض لخسارة ضد رايو فايكانو بهدف نظيف في الجولة الـ35 من الليجا يوم الأحد الماضي.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن زيدان ينوي بيع كل من ماريانو دياز وجاريث بيل وايسكو وماركوس يورنتي وداني سيبايوس وفاييخو في الصيف المقبل.

ويضع ريال مدريد عدة أهداف في الصيف لتدعيم صفوفه من ضمنها إيدين هازارد وبول بوجبا وكريستيان إيركسن ونجولو كانتي وساديو ماني وتانجي ندومبيلي وجادون سانشو.