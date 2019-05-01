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تنويه صادر عن شركة الكهرباء لأهالي مدينة رفح وشمال غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:56 - 01 مايو 2019
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قالت شركة توزيع الكهرباء في غزة اليوم إن شركة الكهرباء الاسرائيلية ستفصل خطي رفح وشمال غزة (البحر) يوم غد الخميس لأعمال الصيانة.

وأكدت الشركة في بيان صحفي، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية أبلغتهم بفصل خط رقم 9 الإسرائيلي المغذي لمحافظة رفح غدا الخميس الموافق 2/5/2019، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

وأشارت الشركة إلى أن الشركة الإسرائيلية ستفصل خط البحر المغذي لمحافظة الشمال يوم الأربعاء القادم الموافق 5/5/2019، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وذلك لزوم أعمال صيانة داخل الخط الأخضر".

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