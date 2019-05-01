رونالدو يشتري أغلى سيارة في العالم!

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقارير عن شراء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أغلى سيارة في العالم، التي تنتجها بشركة "بوغاتي".

وأوضح المصدر أن مهاجم يوفنتوس "يعتقد" أنه اقتنى أول نموذج من السيارة، التي سيصنع منها عدد محدود في العالم، بـ11 مليون يورو (12 مليون دولار أميركي).

وقالت الصحيفة إن الشركة الفرنسية كشفت أن سيارتها الجديدة وجدت أول مشتر لها، لكنها رفضت كشف هويته.

وتابعت "لن يتمكن المالك من قيادة السيارة إلى حين عام 2021، حيث لا تزال الشركة بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل الصغيرة على النموذج الأولي للسيارة".

وكشفت شركة "بوغاتي" لصناعة السيارات عن أحدث منتجاتها خلال معرض جنيف للسيارات 2019، حيث أطلقت عليها لقب"لا فواتور نوار"، لتصبح بذلك أغلى السيارات في كل العصور.

وتعد "السيارة السوداء"، جديدة كليا وصنعت تقديرا لطراز "تايب 57 أس سي أتلانتيك"، التي اعتبرت أيقونة جان بوغاتي.

أما مميزاتها، فهي أنها زودت بمحرك بثماني أسطوانات، سعته 16 لترا، وينتج قوة تصل إلى 1479 حصانا، في حين يبلغ عزم الدوران 1600 نيوتن متر.

يشار إلى أن رونالدو يملك أسطولا من السيارات الفخمة، يشمل "مرسيدس سي كلاس كوبيه" و"رولز رويس فانتوم" و"ويون فيراري 599 جي تي أو" و"لامبورغيني أفينتادور LP700-4".