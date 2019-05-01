آلية مصرية جديدة في معبر رفح لتسهيل سفر الغزيين

كشفت مصادر خاصة، اليوم الأربعاء، اعتماد السلطات المصرية على آلية جديدة لتدقيق جوازات المسافرين الغزيين.

وأوضحت المصادر لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الآلية الجديدة تعتمد على بصمتي العين واليد لكل مسافر، مما يختصر الكثير من الوقت والجهد مقارنة بالإجراءات السابقة.

ولفتت المصادر إلى أن الإجراءات الجديدة بدأت مع عودة المعتمرين إلى قطاع غزة، الذين أبدوا ارتياحًا كبيرًا من سرعة إنجاز الإجراءات داخل الصالة المصرية.

وأشارت إلى أن الآلية اختصرت الكثير من الوقت والجهد، إذ أن الإجراءات القديمة كانت تتم بشكل يدوي وتستغرق من 5 – 6 ساعات، الأمر الذي كان يزيد من المشقة على المسافرين.

وأكدت المصادر أن الإجراءات الجديدة داخل الصالة المصرية رافقها العديد من التسهيلات التي لمسها المسافرون خلال خروجهم وعودتهم من وإلى القطاع.

يشار إلى أن معبر رفح يعمل بشكل دوري لخروج وعودة المسافرين، للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.