غزة: وقفة أمام وزارة العمل للمطالبة بتحسين الظروف الحياتية للعمال

شارك عشرات العمال الغزيين، اليوم الأربعاء، في مسيرة دعا لها مجلس العمال في حركة "فتح" ، في ذكرى يوم العمال العالمي.

وانطلقت المسيرة من مفترق الجلاء (شارع الثورة)، وانتهت بوقفة للعمال أمام وزارة العمل وسط مدينة غزة.

وطالب المشاركون بضرورة تحسين ظروفهم الحياتية وانتشالهم من واقع الفقر الذي يعيشونه.

وخلال كلمته أكد أمين سر مجلس العمال بحركة "فتح" خالد موسى، على ضرورة تبني قضايا العمال وتعزيز صمودهم، والعمل على توفير لقمة العيش الكريم لهم.

ودعا موسى باسم عمال فلسطين إلى إتمام المصالحة الفلسطينية والذهاب إلى الانتخابات للخروج من المأزق الحالي.

وحذر من تفاقم البطالة، وتأثيرها على النسيج المجتمعي، وأهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي لمجابهة خطر البطالة وتهديدها للسلم الأهلي.





