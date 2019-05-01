مواقع التواصل الاجتماعي تحيي يوم العمال العالمي

احتفلت مواقع التواصل الاجتماعي على طريقتها الخاصة في يوم العمال العالمي، بالتغريد عبر وسم #يوم_العمال، وسط مطالبات بتحسين أوضاعهم وتحمل الجميع مسئولياته تجاه فئة العمال في قطاع غزة وإنهاء الانقسام ورفع العقوبات المفروضة من قبل السلطة الفلسطينية منذ أبريل 2017.

يصادف، اليوم الأربعاء، الأول من أيار، "عيد العمال" العالمي، ويعتبر عيدا سنويا، يعطل فيه كافة العمال في كافة المجالات، والميادين، وتم اختيار الأول من أيار، تخليدا لذكرى من سقط من العمال، والقيادات العمالية، التي دعت إلى تحديد ساعات العمل بثمانية ساعات يوميا، وتحسين ظروف العمل.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت العديد من التدوينات عبر وسائل التواصل "توتير" و "فيسبوك"، حيث غردت الناشطة فاطمة خطيب: "يوم الأرض من أكثر المناسبات التي أقدرها وهو يعني لمفهومي بالحياة الكثير، فكل عامل أو عاملة يركضون بتعب من أجل عائلاتهم، من أجل لقمة العيش، من أجل المسؤولية، تحية كبيرة لهم".

ودوّن ناشط آخر: "عُمال فلسطين، هم الصيادين الذين اعتقلت بحرية الاحتلال اثنين منهم وأصابت آخر خلال ممارسة عملهم منذ فجر #يوم_العمال_العالمي، هم المزارعين الذين اقتحمت الجرافات الإسرائيلية أراضيهم شرق #غزة، والذين قطع المستوطنون 150 من أشجارهم في #رام_الله... وغير ذلك كذب وتدليس ورأسمالية أخرى".

وكتب ناشط يمتلك حساب باسم "عائدون": "لا يوجد عمل لعمالنا بقطاع غزة حتى يحتفلوا بهذه المناسبة ويستريحوا فيه فلم يبقى من عيد العمال سوى يوم الاجازة يفترض ان نعلن انه لن نحتفل بعيد العمال في #فلسطين كلها وخاصه في قطاع غزة لان هذا اليوم يشكل لعمالنا ألم كبير".

أما فادي المجالي، فكتب: "العمل عبادة، والعبادة التزام، طوبى لكل يد تعمل بصدق واخلاص، طوبى لكل يد ترفض ان تمتد للحرام والرشوة والسرقة، طوبى لكل عاملٍ حر يأكل من عرق جبينه قابضاً على جمر الضنك وضيق الحال".

وكشف الجهاز المركزي للإحصاء بهذه المناسبة، عن ارتفاع معدل البطالة في فلسطين في العام 2018 ليصل حوالي 31% من بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة مقارنة مع حوالي 28% في عام 2017، حيث ارتفع العدد من 377 ألف عاطل عن العمل عام 2017 إلى 426 ألف عاطل في عام 2018).

وعلى مستوى المنطقة فقد بلغ معدل البطالة حوالي 18% في الضفة الغربية في عام 2018 مقارنة مع حوالي 19% في عام 2017، في حين بلغ المعدل حوالي 52% في قطاع غزة في عام 2018 مقارنة مع 44% في عام 2017.

بدك شعب متحضر في يوم العمال يعملو هيك كحفل صغير يدعوا فيه العمال ويقدروهم ويعطوهم دعم ودفعه لقدام

مش بحاجه هو الا لكلمة يعطيكم الف عافيه

ويرجع بقوة وعزيمه#فريق_ثوار_فلسطين pic.twitter.com/RvwWtheCn6 — عبيرالخليل (@abeer_alkalil3) ١ مايو ٢٠١٩

#عيد_العمال أكثر المناسبات التي أقدرها وهو يعني لمفهومي بالحياة الكثير.

فكل عامل أو عاملة يركضون بتعب من أجل عائلاتهم، من أجل لقمة العيش، من أجل المسؤولية.

تحية كبيرة لهم.❤❤❤❤ — Fatima khatib (@Fatima08231985) ١ مايو ٢٠١٩

عُمال فلسطين، هم الصيادين الذين اعتقلت بحرية الاحتلال اثنين منهم وأصابت آخر خلال ممارسة عملهم منذ فجر #يوم_العمال_العالمي، هم المزارعين الذين اقتحمت الجرافات الإسرائيلية أراضيهم شرق #غزة، والذين قطع المستوطنون 150 من أشجارهم في #رام_الله... وغير ذلك كذب وتدليس ورأسمالية أخرى — M.J (@Almeqdad) ١ مايو ٢٠١٩

لايوجد عمل لعمالنا بقطاع غزة حتى يحتفلوا بهذه المناسبة ويستريحوا فيه فلم يبقى من عيد العمال سوى يوم الاجازة

يفترض ان نعلن انه لن نحتفل بعيد العمال في #فلسطين كلها وخاصه في قطاع غزة لان هذا اليوم يشكل لعمالنا ألم كبير .#عيد_العمال pic.twitter.com/EfRcBMN1N9 — عائدون ????????⁩ (@AshqyPalestine) ١ مايو ٢٠١٩

العمل عبادة، والعبادة التزام. طوبى لكل يد تعمل بصدق واخلاص، طوبى لكل يد ترفض ان تمتد للحرام والرشوة والسرقة، طوبى لكل عاملٍ حر يأكل من عرق جبينه قابضاً على جمر الضنك وضيق الحال.#يوم_العمال_العالمي pic.twitter.com/V0Dr3JzX9x — Fadi Al Majali فادي المجالي (@FadiMajali) ٣٠ أبريل ٢٠١٩