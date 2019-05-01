السلطة تبدأ بالانفكاك التدريجي عن الاقتصاد "الإسرائيلي"

أعلن مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى عن بدء العمل من أجل تغيير بروتوكول باريس والانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الاسرائيلي.

وقال مصطفى لإذاعة صوت فلسطين إن تغيير هذا البروتوكول واستبداله يستند إلى تعزيز البنية التحتية للمنتج الوطني والاعتماد على الذات ليُصار فيما بعد إلى انفكاك حقيقي وليس مجرد شعارات تزامنا مع رؤية سياسية لترجمة ذلك واقعا.

قال مصطفى، إن صندوق الاستثمار بصدد إطلاق شركة للاستثمار الزراعي برأس مال أولي 80 مليون دولار، معتبرا أنها مشروع وطني استراتيجي، بالإضافة إلى مصنع للأعلاف في طور الانشاء في الخليل لتوفير جزء من احتياجات الثروة الحيوانية من الصناعة الوطنية بمواصفات عالمية منافسة وذات جودة عالية، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة بات على رأس أولويات الصندوق، وأن مثل هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية متكاملة للاستثمار في قطع الزراعة، وهذا هو الانفكاك الاقتصادي الذي نتحدث عنه.

وكشف رئيس الوزراء محمد اشتية أن حكومته ستعمل على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال الاسرائيلي لتعزيز الاقتصاد الوطني، والنهوض بقطاعي الصناعة والزراعة، لخلق فرص عمل من أجل خفض نسبة البطالة.