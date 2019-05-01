لجنة لدراسة تطوير شركات النقل الخارجي للحافلات بين المحافظات

أعلن وزير النقل والمواصلات عاصم سالم ، اليوم الأربعاء، أن لجنة خاصة ستبدأ يوم الأحد المقبل بدراسة مشروع تطوير شركات النقل الخارجي للحافلات بين المحافظات بدعم الشركات القائمة وإنشاء شركات جديدة.

وقال سالم في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، أن هناك توجه حقيقي لتنفيذ هذا المشروع وقد بدئ بالحديث مع جهات استثماريه لتطبيقه.

واضاف: هذا التوجه هو مشروع قديم لكن لم يتم تنفيذه والهدف ليس إلغاء الشركات القائمة وانما ايجاد حالة تنافسية لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن الاجتماعات الأولية مع المستثمرين مشجعة.

وأعلن وزير النقل المواصلات أن هناك خطة شاملة ستنفذها الوزارة لتخفيف حدة الأزمة خاصة داخل المدن الكبيرة، مشددا على ضرورة إبعاد مواقف السيارات عن مراكز المدن.

وكشف عن توجه الوزارة لاستبدال خطوط النقل الداخلية التي تعمل بـ4 ركاب واستبدالها بحافلات متوسطة للتغلب على فوضى السير.

وأوضح سالم ان هناك توجها لدى الوزارة بإصدار الرخص بشكل جديدة يتمثل بالبطاقة الذكية وإجراء كافة المعاملات للسائق داخل دائرة السير بما يشمل فحص النظر ودفع المخالفات وكل ما يتعلق بالمعاملات دون ان يتنقل المواطن من مؤسسة إلى أخرى.