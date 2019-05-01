بالأسماء.. الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2019/5/2.

وقالت الداخلية في بيان صحفي لها، إن الحافلات المراد سفرها من المتبقين من حافلة الجوازات المصرية، والحافلتان الأولى والثانية من كشف (4/24).

وأهابت المسافرين بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

وأشارت الداخلية، إلى أن التواجد سيكون غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، لافتة انه يجب إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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