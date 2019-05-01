دعم الصحفيين: 24 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال إبريل

سجل تقرير الحريات الشهري الصادر عن لجنة دعم الصحفيين ( 24) انتهاكاً إسرائيلياً، بحق الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي عن شهر نيسان/ ابريل 2019م، توزع ما بين استهداف الصحفيين بشكل مباشر بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية، ومنع من التغطية وعرقلة عمل إلى الاعتقال والاستدعاء والاقتحام، والتضييق على الاسرى في سجون الاحتلال وتمديد اعتقال عدد منهم، ويأتي ذلك ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة، للحد من نشاطهم، يقابله (3) من الانتهاكات الداخلية الفلسطينية في الضفة المحتلة وقطاع غزة .

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها لشهر ابريل 2019، أن عدد الإصابات والاستهداف بلغت 14 حالة بينهم 10 حالات من قطاع غزة خلال تغطيتهم مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع غزة، و4 حالات من الضفة المحتلة.

كما تم اعتقال حالة واحدة (1) لطالب الإعلام في جامعة القدس عمر أبو الرُب، فيما مدد الاحتلال وأجل جلسة لعدد (4) من الصحفيين وهم موسى سمحان، عمر حافظ، ومصطفى خاروف والكاتبة لمى خاطر ، في حين سجلت حالتي منع من التغطية (2)، وحالة أخرى واحدة(1) منع من السفر بحق الصحفي محمد القيق.

وبشأن عدد الاقتحامات والمداهمة سجلت حالة واحدة (1) داهم خلالها الاحتلال منزل الصحفي رائد الشريف واحتجزت عائلته في المنزل قبل أن تعيث فيه فساداً. كما تم تسجيل حالة (1) حذف صفحة حساب على الفيس بوك بحق الكاتب عدنان أبو عامر.

وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية

سجلت لجنة دعم الصحفيين حالتي انتهاك (3) حالات من الانتهاكات، قام بها اجهاز الأمن الوقائي في الضفة المحتلة خلال اعتقاله الصحفي خليل ذويب، واقتحام منزله في بيت ساحور والعبث بمحتوياته، وفي قطاع غزة، احتجزت المباحث العامة مسؤول التجمع الإعلامي الديمقراطي الصحافي حمزة حماد ست ساعات للتحقيق معه على خلفية منشوراته على الفيس بوك.

تفاصيل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر ابريل/نيسان2019

3-4-2019: رفضت المحكمة المركزية في مدينة القدس، الاستئناف المقدّم من قِبل محامي مصوّر وكالة "الاناضول" التركية مصطفى الخاروف، لإطلاق سراحه ولمّ الشمل مع عائلته في القدس، وأقرت المحكمة ووافقت على ادعاء الداخلية الإسرائيلية والنيابة العامة الإسرائيلية بوجود مواد امنية سرية ضد الخاروف، ومددت المحكمة الامر الاحترازي الذي يمنع ترحيله عن مدينة القدس حتى 5 مايو2019.

5-4-2019: إصابة كل من الصحافية صافيناز اللوح مراسلة وكالة "أمد" الإخبارية، والمصوّر شبكة "نور" الاخبارية محمد عيسى، بقنبلتَي غاز مسيّل للدموع بشكل مباشر اطلاقها عليهما قوات الاحتلال، أثناء تغطيتهما أحداث مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

10-4-2019: اقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل الصحفي رائد الشريف في مدينة الخليل، واحتجزت عائلته ومن كان في المنزل داخل إحدى الغرف، وشرعت في تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

12-4-2019: مددت محكمة عوفر العسكرية احتجاز الرسام البصري والناشط حافظ عمر حتى 16 نيسان، ولا يزال الفنان الفلسطيني محتجزاً دون تهمة الآن، ومضرب عن الطعام، وكان قد اعتقل في 12مارس من منزله في منطقة عين مصباح وسط رام الله.

12-4-2019: إصابة الصحفي أحمد صابر محمود الزريعي، 21 عاماً، من سكان دير البلح، وأصيب بعيار معدني في الحوض، ويعمل في وكالة فلسطين الحدث.

12-4-2019: قوات الاحتلال تعتدي على مصور صحيفة (الحدث) مصعب شاور التميمي، 28 عاماً، بالدفع والصراخ وتوجيه الشتائم وتمنعه من التصوير، وتمنع الطواقم الصحفية من التواجد في المكان والتغطية.

14-4-2019: الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للصحفي موسى سمحان لمدة اربعة شهور للمرة الثانية، ما دفعه إلى خوض إضراب عن الطعام.

18-4-2019: الاحتلال يمنع الصحفي المحرر محمد القيق من السفر للمشاركة في مؤتمر تنظمه نقابة المهندسين الأردنيين نصرة للأسرى

18-4-2019: وفي إطار محاربة المحتوى الفلسطيني صفحة الفيس بوك تحذف حساب الكاتب عدنان أبو عامر.

19-4-2019: أصيب خمسة صحفيين خلال تغطيتهم مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

إصابة المصور الحر يوسف مسعود بشظية عيار ناري في الفخذ الأيسر، من قبل قناصة الاحتلال شرق خان يونس.

إصابة الزميل الصحفي محمد اللوح بقنبلة غاز بالركبة اليسرى خلال تغطية الأحداث شرق البريج وسط قطاع غزة ويعمل مراسلاً ومصوراً في إذاعة الوطن

اصابة الصحفي الحر معاذ الهمص بقنبلة غاز في الساق الايسر شرق رفح.

إصابة الصحفي الحر عبد الرحيم الخطيب بقنبلة غاز في الفخذ الايسر شرق رفح

إصابة الزميل الصحفي أحمد وشاح بطلق معدني مغلف بالمطاط خلال تغطيته الاعلامية شرق البريج وسط قطاع غزة

19-4-2019: إصابة مصور الوكالة الصينية "شينخوا" نضال اشتية، ومصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أيمن النوباني، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالفخذ خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المركزية، شرق قلقيلية.

23-4-2019: قوات الاحتلال تعتقل طالب الإعلام في جامعة القدس عمر أبو الرُب، بعد الاعتداء عليه بالضرب على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم.

26-4-2019: إصابة الصحافية صافيناز اللوح بالاختناق بفعل قنابل غاز الاحتلال شرق مخيم البريج.

26-4-2019: اصابة المصور رمضان الشريف بقنبلة غاز مباشرة في قدمه اثناء تغطيته لمسيرة العودة شرق مدينة.

30-4-2019: تأجيل محاكمة الكاتبة لمى خاطر حتى تاريخ 10 يونيو القادم بطلب من المحامي على امل تخفيف الحكم إلى 12 شهر بدلا من 14 شهر والتي ترفضه النيابة سببه توصية مخابرات الاحتلال عليها.

تفاصيل الانتهاكات الداخلية الفلسطينية

13-4-2019: احتجزت المباحث العامة في قطاع غزة، مسؤول التجمع الإعلامي الديمقراطي الصحافي حمزة حماد ست ساعات للتحقيق معه، في مركز المباحث في معسكر جباليا شمال القطاع، على خلفية منشوراته على "فيسبوك" (Facebook).

25-4-2019: اعتقل جهاز الأمن الوقائي الصحفي خليل ذويب، بعد اقتحام منزله في بيت ساحور.