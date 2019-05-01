آلاف المستوطنين يقتحمون كفل حارس شمال سلفيت

اقتحم آلاف المستوطنين الليلة الماضية، وفجر يوم الاربعاء، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، بحماية جيش الاحتلال.

وقال رئيس بلدية كفل عبد الرحيم بوزية، ان الالاف من المستوطنين اقتحموا البلدة عقب انتشار جيش الاحتلال داخل البلدة وعلى الطرقات، بحجة اقامة الطقوس الدينية والتي يدعي الاحتلال يهوديتها وهي النبي كفل، والنبي نون، والنبي يوشع.

وأضاف بوزية ان جيش الاحتلال منذ ساعات المساء نصب الحواجز والحمامات المتنقلة على مداخل البلدة، ومن ثم اقتحامها ومنع المواطنين من التجوال، وكذلك منع المواطنين من الذهاب الى المسجد لاقامة صلاة العشاء، ما اضطرهم لاقامتها بالشوارع، واغلاق لمحلاتهم التجارية بالقوة، ووضع حواجز متنقلة على المفارق، لتأمين دخول المستوطنين للبلدة.

وأشار إلى أن ان المستوطنين قاموا باصدار اصوات صاخبة ورقص وغناء في شوارع البلدة لاستفزاز المواطنين.

وتتعرض بلدة كفل حارس إلى اقتحامات مستمرة من قبل الجيش والمستوطنين بذريعة تأدية الطقوس التلمودية.