إصابة صياد برصاص الاحتلال واعتقال 2 في بحر غزة

أصيب صياد برصاص زوارق الاحتلال، صباح اليوم، واعتقل 2 آخرين في بحر شمال قطاع غزة.

ووفق المصادر المحلية، فقد زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها نحو مراكب الصيادين في منطقة الواحة شمال القطاع، ما أدى لاصابة الصياد محمد بشير ابو ريالة بعيار مطاطي في الظهر نقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في السياق، اعتقلت بحرية الاحتلال اثنين من الصيادين وهما وخالد خالد أبو ريالة، وحازم صالح أبو ريالة، وصادرت مركبهما ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة، بحجة إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة.

وقال منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة، زكريا بكر، أمس الثلاثاء، إن "سلطات الاحتلال قررت منع الصيد في بحر غزة لأكثر من ستة أميال، وبدأت بتطبيق القرار عمليا من خلال إغراق شباك الصيادين في المسافات التي تزيد عن ستة أميال".