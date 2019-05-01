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"إسرائيل" ترسل رسالة إلى حماس بشأن الجنود الأسرى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:19 - 01 مايو 2019
الجنود الإسرائيليين المختطفين "تعبيرية" الجنود الإسرائيليين المختطفين "تعبيرية"
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ذكر موقع "واللاه" العبري أن "إسرائيل" أرسلت رسالة الى حركة حماس بغزة، بشأن الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها بواسطة مصر.

وقال الموقع العبري، إن الرسالة جاءت في أعقاب إرسال حماس قائمة مطالبها بشأن تفاهمات التهدئة الأخيرة بواسطة المخابرات مصرية.

وأضاف، أن الرسالة الإسرائيلية، أعدها "يرون بلوم" منسق ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، بمكتب رئيس الوزراء.

ووفق الموقع، فقد أبلغت "إسرائيل" حماس بأنه "لن يكون هناك أي تحسين عميق لأوضاع غزة، بدون الإفراج عن الجنود هدار جولدين، وأرون شاؤول، وابراهام منغستو وهشام السيد".

ونقل عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "إسرائيل" ترجح أن تنجح كل من مصر وقطر والأمم المتحدة في التوصل الى تهدئة مع حماس بقطاع غزة.

وأشار الموقع العبري، الى أن حماس إلتزمت بالشروط "الإسرائيلية"، وحافظت على حالة من الهدوء خلال فترة الانتخابات والأعياد، خصوصا على المناطق الحدودية بقطاع غزة.

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