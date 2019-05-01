الاحتلال يعتقل 6 مواطنين في الضفة

شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت أكثر من 6 مواطنين في الضفة الغربية والقدس.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة نابلس، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

إلى ذلك، سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، عدة مواطنين في بلدة بني نعيم شرق الخليل، بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وذكرت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة بني نعيم، وسلمت عدة مواطنين بلاغات لمراجعة مخابراتها، عرف منهم، بلال طرايرة، ومحمد مناصرة، وصبري الخضور، ومحمد بركات، كما اقتحمت في بلدة يطا منزل الأسير خليل الجبارين وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وعرف من المعتقلين:

عاصم غنيم في مدينة نابلس.

أحمد فاروق أبو زر من قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله

أحمد إبراهيم العمور من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

الشقيقان جهاد ومحمد موسى أبو ليلى من قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.