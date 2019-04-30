في يوم العمال.. التجمع الإسلامي يشدد على ضرورة إنقاذ عمال فلسطين

شددّ التجمع الإسلامي لعمال فلسطين، على ضرورة الاتفاق على برنامج وطني شامل ومتفق عليه فلسطينيا وعلى كل المستويات لإنقاذ عمال فلسطين من الضياع، تزامنا مع يوم العمال الفلسطيني.

كما شدد التجمع في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، على ضرورة إنهاء حاله الانقسام المرير بأسرع وقت، حتى نعمل على معالجة مشاكل البطالة والفقر.

وطالب الجهات المسؤولة العمل على إعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي وعدم ملاحقتهم الفورية بسداد فواتير المياه والكهرباء وايجاد آلية عادلة تنصف العمال في هذه الاوضاع الاستثنائية.

إليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن التجمع الإسلامي لعمال فلسطين بمناسبة يوم العمال

كل التحية لعمال فلسطين المرابطين والصابرين رغم الجوع والحصار

الأخوة والأخوات في الاتحاد الإسلامي في النقابات...عمال فلسطين البواسل...شعبنا المجاهد ...

يأتي الأول من آيار - من كل عام يوم العمال العالمي، وهو يوم التضامن العالمي والإنساني بين عمال العالم أجمع، فيما العامل الفلسطيني يعاني الفقر والبؤس والظلم في الوقت الذي يرمز فيه هذا اليوم إلى كل الممارسات الظالمة والمتنكرة لحقوقهم الإنسانية المتعلقة بساعات العمل وضمان مستحقاتهم العمالية والمتعلقة بالضمان الصحي والمعاش التقاعدي.

ولا يخفى على أحد أن العامل الفلسطيني هو أكثر عمال العالم ظلما واضطهادا بسبب سياسات الاحتلال وحصاره وظلمه ومحاربته لعمالنا البواسل في أرزاقهم وفي لقمة عيشهم ، فلا يجدون ما يسدون به رمقهم أو ما يحتاجه أطفالهم من مستلزمات الحياة اليومية بسبب الحصار وانعدام فرص العمل وإغلاق المعابر ، ومنع إدخال السلع ومواد البناء أو حجزها لفترات طويلة في المعابر.

ويأتي الأول من آيار هذا العام والأوضاع الاقتصادية صعبه وتزداد سوءا على عمالنا بإرتفاع نسبه البطالة ، حيث وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة أكتر من 52% ، وفي الضفة 18%، ووصلت نسبة الفقر في قطاع غزة 53% وفي الضفة الغربية 13.9% نتيجة لحالة الحصار والإغلاقات المتواصلة واستمرار الممارسات الاحتلالية الظالمة.

وإننا في التجمع الإسلامي لعمال فلسطين نوكد على ما يلي:

أولا: ضرورة الاتفاق على برنامج وطني شامل ومتفق عليه فلسطينيا وعلى كل المستويات لإنقاذ عمال فلسطين من الضياع، وخلق فرص عمل مستمرة وبأجور معقولة ليستطيعوا العيش بكرامة في وطنهم.

ثانيا : ضرورة إنهاء حاله الانقسام المرير بأسرع وقت، حتى نعمل على معالجة مشاكل البطالة والفقر.

ثالثا: نطالب الجهات المسؤولة العمل على إعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي وعدم ملاحقتهم الفورية بسداد فواتير المياه والكهرباء وايجاد آلية عادلة تنصف العمال في هذه الاوضاع الاستثنائية.

رابعا: نطالب الجهات المسؤولة في غزة والضفة بالعمل على فتح آفاق لتوفير فرص عمل في الداخل والخارج وبالتنسيق مع الأشقاء العرب لأجل هذا الغرض.

خامسا: نشيد بدور جميع من يخفف وطأة الحصار والفقر على عمالنا البواسل في قطاع غزة وتقديمهم للمساعدات لهم التي كان آخرها ترميم بعض منازل العمال وتوزيع كبونات ووجبات غذائية من خلال تكيات الخير التي تم تفعيلها في كافة أرجاء ومناطق قطاعنا الحبيب.

التحية لعمالنا البواسل ولشعبنا المجاهد العظيم

المجد والخلود لشهداء فلسطين الأبرار والحرية للأسرى البواسل والشفاء العاجل للجرحى الأبطال.

التجمع الإسلامي لعمال فلسطين _ الاتحاد الإسلامي في النقابات الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 1/5/2019