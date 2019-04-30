الاحتلال يفرج عن 3 مقدسيين بشروط

أفرجت شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة نشطاء مقدسيين، بشروط مجحفة.

وشمل قرار الإفراج: مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، وعماد الشلودي، وهيثم حجازي.

وأوضح ناصر قوس، أن الشرطة قررت الافراج عنهم بشرط عدم التواصل فيما بينهم لمدة شهر، وعدم الاجتماع والمشاركة بأي نشاط للسلطة الفلسطينية لمدة 3 أشهر، والتوقيع على كفالات مالية قيمتها 10 الاف شيكل.

وأضاف قوس أن المحققين وجهوا له تهمة "خرق ومخالفة قانون تطبيق الاتفاقيات بين السلطة وإسرائيل"، والاجتماع مع ممثلين في السلطة بوزارة القدس، حيث تركز التحقيق حول "تزين حارات وشوارع القدس القديمة" استعدادا لشهر رمضان الفضيل، وتمويل السلطة لذلك.

وأضاف قوس انه والشلودي وحجازي نفوا التهمة الموجهة ضدهم، وأوضحوا أن الزينة للشهر الفضيل في القدس تتم من تبرعات رجال الاعمال والتجار، لاحياء هذا الشهر الفضيل داخل المدينة المقدسة.

واعتقلت قوات الاحتلال النشطاء صباح يوم أمس وحولتهم للتحقيق في مركز شرطة المسكوبية بالقدس الغربية.