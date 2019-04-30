قناة عبرية: رئيس الموساد تربطه علاقة بمسؤولين إماراتين

قالت القناة العبرية (11)، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس الموساد يوسي كوهن هو من قام بترتيب مشاركة "اسرائيل" في معرض اكسبوا 2020 والذي سيعقد في دبي.

وحسب القناة، فقد أجرى كوهن اتصالات مع مسؤولين إماراتين بهدف تسخين العلاقات بين الدولتين.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسميًا، مشاركتها في معرض "إكسبو الدولي 2020"، المقرر إقامته في دبي بالإمارات، ما اعتبره رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعبيرًا عن "المكانة الصاعدة لإسرائيل في العالم والمنطقة".

يأتي ذلك، رغم التوتر الذي ساد بين "إسرائيل" ودبي عقب اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح

وأضافت الخارجية الإسرائيلية، "المعرض هو ملتقى للناس من جميع أنحاء العالم ويستفيدون من مواهبهم للتعامل مع التحديات المشتركة لتطوير المجتمع، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الهامة".

و ردّ نتنياهو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" قائلا: "أبارك مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو الدولي في دبي؛ هذا تعبيرا عن مكانة اسرائيل الصاعده علوا عالميا ودوليا

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب "إكسبو 2020 دبي" في بيان سابق: "يقدم إكسبو 2020 لكل دولة من مختلف أنحاء العالم الفرصة للتعريف بثقافتها وأفكارها وابتكاراتها، وعرض كل هذا للملايين من الزوار".

يذكر أن معرض إكسبو سيشهد المشاركة التطبيعية الإسرائيلية الرسمية الثانية مع دولة الإمارات، وقالت وزارة الخارجية "يسرنا أن تتاح لنا الفرصة مشاركة روح الابتكار وريادة الأعمال الإسرائيلية وتقديم ابتكارات وتقنيات إسرائيلية رائدة في مجالات مختلفة مثل المياه والطب وتكنولوجيا المعلومات".

يشار هنا بانه بتاريخ 19 يناير 2010 عثر علي الشهيد محمود المبحوح مقتولا باحدي فنادق دبي واتهمت حينها السلطات الاماراتية الموساد بتنفيذ عملية الاغتيال، وطالبت دبي الانتربول اعتقال رئيس الموساد مئير دغان