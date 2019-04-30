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ما التعديلات الجديدة التي أقرتها الفيفا في كرة القدم ؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:37 - 30 ابريل 2019
الفيفا الفيفا
بنك فلسطين
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تعديل جديد في القوانين الخاصة بكرة القدم، وبالتحديد المتعلقة بـ"إسقاط" الكرة.

وأوضح الفيفا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن التعديل يهدف لإيقاف التعامل مع عملية "إسقاط" الكرة بشكل غير عادل، ولمنع الاحتكاك العنيف:

* الكرة تذهب للحارس (إذا توقف اللعب في منطقة الجزاء)، أو

* للاعب من آخر فريق لمس الكرة في موقع اللمسة الأخيرة – يقف جميع اللاعبين الآخرين على بعد 4 أمتار على الأقل.

وسيطبق هذا التعديل الجديد اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.

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