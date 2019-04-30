رايولا يخطط لإفساد صفقة برشلونة مع أياكس

أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الإيطالي مينو رايولا أحد أشهر وكلاء اللاعبين في العالم، قد يحرم برشلونة من الظفر بخدمات موكله، الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام.

وبحسب صحيفة "El Mundo Deportivo"، فإن رايولا يفضل أن ينتقل المدافع الهولندي اليافع إلى بايرن ميونخ الألماني، أو مانشستر يونايتد الإنجليزي، أو يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن دي ليخت، أعلن في وقت سابق أنه لم يقرر بعد بشأن مستقبله، ويركز حاليا مع فريقه أياكس.

وفرض دي ليخت (19 عاما)، على الرغم من صغر سنه، نفسه كواحد من أهم ركائز أياكس هذا الموسم، بل والأكثر من ذلك، فقد حظي بثقة مدرب أياكس، الذي منحه شارة قيادة الفريق.

وخاض المدافع الدولي الهولندي، 50 مباراة مع أياكس في جميع المسابقات هذا الموسم، وأحرز 6 أهداف، منها هدف حاسم في شباك يوفنتوس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.