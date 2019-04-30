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ميسي يحصل على جائزة "القديس جوردي"

  • فلسطين اليوم
  • 19:47 - 30 ابريل 2019
ميسي ميسي
بنك فلسطين
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منحت الحكومة الكتالونية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة القديس جوردي لعام 2019 تقديرا لمساهمته الرياضية الإنسانية عبر مؤسسته الخيرية، واعتبرته أفضل لاعب في التاريخ.

وجاء ترشيح النجم الأرجنتيني من قبل فريقه برشلونة للجائزة، على الرغم من كونه ليس كتالونيا، لكنه بحسب بيان الجائزة قدم إلى كتالونيا في صغره (13 عاما)، ولعب في صفوف الفريق الأول للمدينة، وأصبح رمزا للفريق ولبرشلونة.

وقدم مساهمات خيرية كبيرة من خلال مؤسسته، إذ بنى مستشفيات ومدارس للأطفال.

وسبق للأسطورة الراحل يوهان كرويف أن حصل على الجائزة في 2006 تقديرا لمسيرته رفقة برشلونة كلاعب ومدرب، كما درب منتخب كتالونيا لكرة القدم.

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