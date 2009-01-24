جهاز الأمن الوقائي يشن حملة اعتقالات واسعة بالخليل

فلسطين اليوم: غزة

نفذ جهاز الأمن الوقائي خلال اليومين الماضيين حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بدعوى أنهم نشطاء في حركة "حماس".

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة في تصريحات صحفية اليوم السبت: "إن جهاز الوقائي اختطف شخصيتان بارزتان من مدينة الخليل هم الأستاذ عبد القادر إدريس الذي كان مرشحا لمنصب وزير الأوقاف في حكومة الوحدة الوطنية والشيخ جواد بحر وهو أديب وشاعر وكاتب، والاثنين امضيا سنوات طويلة في سجون الاحتلال.

وكان "الوقائي" اختطف المواطن عصام برقان من مدينة الخليل مدير مكتب النائب سميرة الحلايقة بعد استدعاءه للمقابلة، كما أقدم الجهاز على اختطاف جمال سلهب نائب رئيس جمعية الشبان المسلمين وشقيق النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" الدكتور عزام سلهب المختطف في سجون الاحتلال، وكذلك المواطن أنور الأطرش من مدينة الخليل.

وفي بلدة صوريف اعتقل جهاز الوقائي محمد الهور الذي يعمل مدرسا في إحدى مدارس البلدة بعد استدعاءه للمقابلة، كما اختطف إسماعيل النطاح المدرس في مدرسة بني حارث الثانوية في بلدة إذنا بعد استدعاءه للمقابلة، واختطفت المواطن محمود علي شحادة أبو جحيشة وهو سائق سيارة عمومي من نفس البلدة.

ونفذ "الوقائي" حملة اعتقالات في مدينة دورا في محافظة الخليل، وقام باختطاف يوسف عمايرة المدرس في مدرسة دورا الخيرية لرعاية الأيتام ويوسف حمدان والذي يعمل أيضا مدرسا في نفس المدرسة والمواطن محمد محمود الرجوب والمواطن محمد عواودة.

وكان جهاز الوقائي نفذ حملة اختطافات مماثلة في بلدة الشيوخ في محافظة الخليل طالت كل من محمد محمود حلايقة والشيخ الإمام عبد الكريم حسين حلايقة والمواطن نائل حامد حلايقة ومحمود عبد الوراسنة.