وفاة الجريح مسعود الذي حرق نفسه قبل عدة ايام

توفي الشاب الجريح بلال مسعود 24 عاماً، أحد مصابي مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي مخيم جباليا شمال القطاع.

وأفاد مصادر محلية أنّ الشاب الجريح بلال مسعود توفي عصر الثلاثاء، في مجمع الشفاء الطبي، بعد أن مكث في غرفة العناية المركزة لعدة ايام.

وكانت، عائلة مسعود في قطاع غزة، ناشدت المؤسسات الانسانية ورئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته د.محمد أشتية، لإنقاذ حياة ابنها الشاب "بلال"، أحد مصابي مسيرة كسر الحصار.

و كان مسعود قد حرق نفسه بسكب البنزين وأشعل النار، وأدخل قسم العناية المركزة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة لخطورة وضعه الصحي.