الزراعة: 4 مليون دولار لصالح 178 مزارعا متضررا جراء الحروب على غزة

أعلن وزير الزراعة، رئيس مجلس صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية رياض عطاري، اليوم الثلاثاء، عن تحويل مبلغ 4 مليون دولار أميركي من خلال الصندوق ووزارة المالية لصالح 178 مزارعا متضررا في قطاع غزة جَراء الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة للأعوام (2009 ،2012، 2014).

وتأتي هذه المساعدة ضمن برنامج المساعدات الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي، المنفذ من قِبل صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية ووزارة الزراعة، حيث تشمل المنحة تأهيل 22 بئر مياه لرَّي حوالي 2800 دونم، وتقديم 15 جرارا زراعيا، وتزويد 118 مزرعة حيوانات بما مجموعه 2600 رأس ماشية، وبناء 37 بيتا بلاستيكيا، وبهذا يصل مجموع المستفيدين من البرنامج حتى اليوم 259 مزارعاً متضرراً في قطاع غزة.

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع ضمن توجيهات وخطط القيادة بدعم صمود المزارعين في قطاع غزة، وتنمية الاقتصاد الزراعي ومواجهة اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وستستمر وزارة الزراعة بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين بتنفيذ حزمة من المشاريع الزراعية للمزارعين المتضررين من الاحتلال الإسرائيلي سيعلن لاحقاً، وسيبقى قطاع غزة حاضرا في برامج الحكومة الفلسطينية الحالية.