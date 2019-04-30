في غزة .. أحلام ناعمة تتمزق في الطرقات



"أنا على يقين بأنني سوف اصبح يوما ما شيئاً كبيراً وأكون قد صنعت من عمل بسيط عمل عظيم، لكي اعوض به لنفسي ما حرمت منه باللعب والمرح والسعادة مثل باقي الأطفال" . بهذه الكلمات الموجعة بدأ محمد سعيد ابن العشرة أعوام حديثه خلال رحلة بيعه للقهوة.

ويضيف :" أنا سعيد بهذا العمل، وأشعر أن عملي هو عمل خيري بالإضافة إلى أنني اتقاضى منه ايضا مبلغا يفي احتياجاتي واحتياجات عائلتي، محمد هو أصغر أشقائه العشرة، يخرج كل يوم صباحا لبدء رحلة جديدة من المعاناة على شاطئ البحر تحت أشعة الشمس المرتفعة وعلى رمال البحر الملتهبة لبيع الشاي والقهوة لتغطية احتياجاته وإعالة أسرته الفقيرة .

لا يختلف حال شمس أو ابراهيم الاعرج عن محمد فهم اطفال ما زلوا يحتاجون الى الرعاية الجيدة ولكنهم أصبحوا هم المعيلين لا نفسهم في عمر الورود، الاعرج 15عاما من حي الشجاعية والذي لقبه به من يشترون منه ما يبع من كتيبات.

شارفت عقارب الساعة الى العاشرة مساءا وحل الظلام بمنطقة الجندي المجهل ليذهب الاعرج بما جمعه من نقود هناك حيث تعيله الحجة موزة والتي تساعده في رحلة بيع كتيبات القران الكريم، قال الاعرج وهو يتجول ذهابا وايابا والبسمة لا تفارقه :"أنا شايف الشهادات على الفاضي عشان هيك بطلت من المدرسة وإن كتيبات القران بتكسب الرزق والحمد الله".

اطفال كثيرون داخل غزة سلبت منهم حقوقهم وحرياتهم لأجل العمل وتحمل مسؤوليات لا تتوافق مع أعمارهم ولا حتى أسجادهم النحيفة وحرموا أيضا من المكان الذي يفترض أن يكونوا فيه داخل المدارس والمنتزهات، فدفعتهم ظروف حياتهم الاقتصادية الصعبة إلى استمراء الذل والمهانة .

ومن جانبه، أوضح محمد ابو السبح طبيب الإخصائي الاجتماعي "أنَّ من أبرز الأشياء التي تدفع الطفل الى العمل في سن مكبر ، هو التفكك الاسري الذي يأتي نتيجة الطلاق أو وفاة أحد الأبوين"، مشيرا الى أن ترك الطفل دون رعاية يؤدي الى جعل الطفل يبحث عن عمل ويكون لقمة سائغة للانحراف" .

وتابع قائلا :" إن عمالة الاطفال تحدث أثارا على المجتمع والتنمية كونها تضعف امكانيات وقدرات جيل المستقبل، فمن أهم الاثار السلبية لعمالة الاطفال هو تعطيل التطور البدني للطفل كونه يتعرض الى الملوثات التي تعيق نموه بشكل طبيعي ,وخطورته على نفسية ومستقبل الاطفال، متمنيا أن توجد حلول من قبل المسؤولين للحد من تلك الظاهرة .

ويذكر أن القانون الفلسطيني ينص على أن السن الطبيعي للبدء بالعمل هو 18عاما للفرد، بحيث يكون مكتمل النمو وقادرا على إعالة نفسه والاستقلال بذاته ,كما تنص المادة رقم (11) على نصيين، هما أنه لكل طفل الحق في الحياة وفي الامان على نفسه، والاخر أنه يجب على الدولة أن تكفل الطفل إلى أقصى حد ممكن من نموه ورعايته .