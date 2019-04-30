إجراءات جديدة على شاطئ بحر غزة لتحقيق صيف آمن

مع اقتراب موسم الاصطياف على شاطئ بحر قطاع غزة ولتحقيق موسم صيف أمن وممتع للمواطنين قررت سلطة الأراضي وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والبلديات الساحلية وضع آليات جديدة لتنظيم وضع الاستراحات المستأجرة للشاطئ بما يحقق تقديم أفضل خدمات للمواطنين من كافة الفئات.

وأعلن رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحه أن سلطة الأراضي وخلال الاجتماع مع الجهات الحكومية المختصة قررت وضع محددات لأصحاب الاستراحات أهمها ترك مساحة 20 م بين الشاطئ والاستراحة لتسهيل حركة المواطنين على الشاطئ إضافة إلى ضرورة ترك مساحة فارغة بين كل استراحة وأخرى لإعطاء المجال للعائلات المستورة والفقيرة غير القادرة على استئجار مكان في الاستراحات للاستجمام خلال فترة الصيف، هذا فضلاً عن ضرورة عمل ممرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة..

كما شدد رئيس سلطة الأراضي على أن الجهود تبذل من كافة الجهات لا سيما البلديات من أجل الخروج بموسم صيف أمن، مبينا على أن الاستعدادات تجري على قدم وساق من كل الجهات من أجل صيف جميل للمواطنين الغزيين وعائلاتهم، لا سيما أن البحر هو المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة المحاصر خلال فصل الصيف.