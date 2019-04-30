تعرف على أرقام محمد صلاح وميسي في مسيرتهما بدوري الابطال

من المقرر أن تشهد مباراة ليفربول وبرشلونة ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا مواجهة خاصة بين النجم المصري محمد صلاح والنجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

وتأتي المواجهة النارية بين محمد صلاح وليونيل ميسي في المباراة المرتقبة، بسبب أرقام اللاعبين في البطولة حتى هذا الدور.

صلاح

خاض النجم المصري محمد صلاح 10 مباريات خلال الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا بتفاصيل 878 دقيقة، وسجل 4 أهداف وصنع هدفين، وتلقى إنذارا وحيدا.

قام النجم محمد صلاح بـ42 محاولة على مرمى الخصوم ووصلت سرعته القصوى إلى 32 كم/ساعة، وبلغت دقة تمريراته 71%، إذ مرر 276 تمريرة منها 196 صحيحة.

ميسي

لعب النجم الأرجنتيني 8 مباريات في دوري الأبطال، 657 دقيقة، سجل خلالها 10 أهداف، وقام بصناعة 3 أهداف لرفاقه في الفريق.

وصلت السرعة القصوى لميسي إلى 30 كم/ساعة ودقة تمريراته 84% إذ مرر 526 تمريرة منها 441 صحيحة، ولم يتلق أي إنذار.

وينتظر مشجعي الدائرة المستديرة مواجهة من نار بين النجم محمد صلاح وليونيل ميسي.