لاعبون عرب سبقوا محمد صلاح في تسجيل الأهداف في برشلونة

يستعد النجم المصري محمد صلاح، لخوض مباراته الأولى ضد برشلونة منذ قدومه إلى صفوف ليفربول عام 2017، ضمن الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء القادم.

نستعرض فيما يلي أبرز اللاعبين العرب الذين هزوا شباك الفريق الكتالوني قبل محمد صلاح.

ياسين براهيمي

سجل اللاعب الجزائري هدفا في مرمى برشلونة عام 2014 حين كان لاعب في صفوف غرناطة الإسباني، وقد منح هدفه فوزا ثمينا لفريقه على أبناء كتالونيا في تلك المباراة.

المهدي بن عطية

هز اللاعب المغربي شباك برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015، وقد فاز البايرن في تلك المباراة 3-2 لكنه ودع البطولة بعد أن خسر ذهابا بثلاثية نظيفة.

ميدو

سجل اللعب المصري السابق أحمد حسام ميدو هدفا في مرمى برشلونة، حين كان لاعبا في صفوف أياكس.

عمر عبد الرحمن

وقع اللاعب الإماراتي على هدف في مرمى برشلونة من ركلة جزاء في مباراة ودية جمعت الأهلي السعودي بالفريق الكتالوني عام 2016 في قطر، وانتهت بفوز برشلونة 5-3.

مهند عسيري

في نفس المباراة التي سجل بها عموري هدفه في مرمى برشلونة، وقع المهاجم السعودي مهند عسيري على هدفين، ليسجل اسمه ضمن قائمة المسجلين في مرمى برشلونة.

نبيل الزهر

سجل اللاعب المغربي هدفا في مرمى برشلونة عام 2018، في المباراة التي خسرها فريقه، ليغانيس أمام النادي الكتالوني في الدوري الإسباني بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ويعتبر النجم المصري محمد صلاح أفضل لاعب عربي في الدوري الإنجليزي حيث حصل العام الماضي على هداف الدوري الإنجليزي وحصد الكثير من الجوائز الفردية، ولا زال يتصدر هداف في الدوري الإنجليزي لهذا العام حيث سجل 21 هدفاً.