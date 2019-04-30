بالاسماء: قرعة الحج لعام 2019

أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء، القرعة الاولية لاختيار الحجاج الفلسطينيين لهذا الموسم 1440هـ- 2019.

وكان وكيل وزارة الاوقاف حسام أبو الرب أكد اهتمام الوزارة موسم الحج، من خلال حرصها المستمر على تقديم الخدمة الأفضل، لكي يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم بكل يسر وسهولة.

وكان أوضح الوكيل المساعد للحج والعمرة الشيخ سليم الأشقر أن الوزارة قد بدأت هذا العام العمل بموسم الحج مبكرا، حيث قامت بإتمام كافة الترتيبات الخاصة، بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وانهاء جميع الترتيبات اللازمة للحجاج منذ لحظة خروجهم، وحتى وصولهم إلى الديار الحجازية، وسكنهم، وعودتهم.

وبين أن الوزارة أدخلت هذا الموسم خدمات اضافية لحجاج دولة فلسطين: كتقديم وجبة افطار في مكة المكرمة، وحافلات "VIP" لمن يرغب، ومن أجل تنظيم عملية شراء الهدي للحجاج قامت الوزارة بتأمينها واضافة ثمنها على رسوم الحج، بالإضافة الى نصب الخيم الحديثة في مشعري (جبل عرفات ومشعر منى)، وفرشها، وتوفير خدمات التكيف والمياه المعدنية والمشروبات الساخنة لكل حاج، بالإضافة إلى الخدمات الصحية، والإنارة لكافة الخيم.

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