ادارة ترامب تخطط لادراج الاخوان المسلمين على قوائم الارهاب

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب "وتتخذ خطوات على الصعيد الداخلي" لإتمام هذه العملية، وفقا للمتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، الثلاثاء.

وجاءت تصريحات ساندرز تعليقا على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت فيه عن مسؤولين مطلعين على القضية أن الإدارة الأمريكية تعمل على تصنيف الجماعة "تنظيما إرهابيا خارجيا"، وهي الخطوة التي ستُفرض بموجبها عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على الجهات التي تتعامل تجاريا مع الإخوان.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي وجه مسؤولي الأمن القومي والدبلوماسيين الأمريكيين لبحث سبل فرض عقوبات على الجماعة، وذلك بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للبيت الأبيض مطلع الشهر الجاري.

وحث السيسي نظيره الأمريكي على اتخاذ هذه الخطوة خلال اجتماع خاص جمع الطرفين أثناء الزيارة، وكان رد ترامب "إيجابيا" مشيرا إلى أن ما يقترحه الرئيس المصري "منطقي" بالنسبة له، وفقا لما ذكرته التايمز.

وخلقت خطة ترامب انقساما وخلافا داخل أروقة البيت الأبيض خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الأسبوع الماضي، إذ أيد مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو خطوة ترامب، وعارضها وزير الدفاع ومسؤولون آخرون، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وقالت التايمز إن المسؤولين الذين عارضوا الخطة يحاولون إيجاد خطوة محدودة بديلة ترضي البيت الأبيض.