خان يونس: موافقة نهائية لتشغيل محطات المعالجة بخط كهرباء دائم

أعلن رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة أن بلدية المدينة وبالاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء قد اتفقتا على تغذية محطات معالجة مياه الصرف الصحي الواقعة في الأراضي المحررة بخط كهرباء دائم لضمان تشغيلها على مدار الساعة وتحقيق المعالجة الكاملة للمياه العادمة والحد من تلوث مياه البحر.

وبين البطة خلال تصريح صدر عن مكتبه الثلاثاء أهمية تشغيل محطة المعالجة الخاصة بأحواض الصرف الصحي بخط كهرباء دائم، والتي كان يتعذر تشغيلها على مدار الساعة نتيجة لتفاقم أزمتي الكهرباء وعدم توفر السولار اللازم لتشغيل تلك المحطة مما أثر على نسبة المعالجة الأولية بداخل تلك الأحواض قبل ضخها مباشرة إلى مياه البحر.

وأوضح أن بلدية خان يونس قد بذلت جهود مضنية خلال الفترة السابقة من أجل تأمين توصيل خط الكهرباء لمحطة المعالجة من أجل وضع حد لمشكلة التلوث، والحفاظ على شاطئ بحر خان يونس نظيفاً وجميلاً والذي يعتبر من أفضل شواطئ محافظات غزة بيئياً حسب معطيات سلطة جود البيئة، وكذلك الحال توفير مساحات جديدة وآمنة لعموم المواطنين القادمين من المحافظات المختلفة للتنعم بموسم اصطياف آمن.

ومن جانبه أكد مدير عام شركة الكهرباء سمير مطير حرص الشركة على خدمة كافة شرائح الشعب الفلسطيني، مبيناً أهمية تغذية محطة المعالجة الأولية لمياه الصرف الصحي بخان يونس بخط الكهرباء والتي تهدف إلى التخفيف من معاناة أبناء شعبنا في خان يونس.