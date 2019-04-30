"الأوقاف" تعلن أسماء حجاج المحافظات الشمالية للعام 2019

أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في رام الله، اليوم الثلاثاء، قرعة الحج لهذا العام 1440هـ-2019م، باختيار الكتروني لــ3600 حاج من 442 تجمعا سكانيا في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية والقدس).

وأعلن الوكيل المساعد للحج والعمرة سليم الأشقر أن دفع رسوم مناسك الحج يبدأ يوم الأحد المقبل ولغاية الـ15 من الشهر الجاري، عبر توجه كل حاج إلى مديرية الأوقاف في منطقته وتعبئة البيانات الخاصة به ثم التوجه لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وأضاف أن تذكرة الحافلة العادية ستكون 2570 دينار أردنيا، وحافلة الــ"VIP" ستكون 2695 دينارا أردنيا، بينما تذكرة الطيران 2645.5 دينار أردني.

وأوضح أن الوزارة أدخلت هذا الموسم خدمات اضافية لحجاج دولة فلسطين، كتقديم وجبة افطار في مكة المكرمة، وحافلات "VIP" لمن يرغب، ومن أجل تنظيم عملية شراء الهدي للحجاج قامت الوزارة بتأمينها واضافة ثمنها على رسوم الحج، بالإضافة الى نصب الخيم الحديثة في مشعري (عرفات ومنى)، وفرشها، وتوفير خدمات التكيف والمياه المعدنية والمشروبات الساخنة لكل حاج، بالإضافة إلى الخدمات الصحية، والإنارة لكافة الخيم.

ودعا المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع شركات الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة من قبل الوزارة، وذلك حفاظا على حقوقهم، منوها إلى أن الوزارة وضعت الخطط اللازمة لمتابعة عمل تلك الشركات.

بدوره، أكد وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، أن الوزارة تمد يدها لكافة شركات الحج والعمرة، شريطة التزامها بالأداء السليم وبالتعليمات لإتمام موسم الحج بنجاح، لافتا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع خروقات الشركات التي لا تعمل لصالح الحج ولا تفي بالتزاماتها.

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