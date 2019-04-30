البطش: التصعيد الإسرائيلي ضد "الجهاد الإسلامي" محاولة لاستهداف الحركة والاستفراد بها

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش "التصعيد الاعلامي الصهيوني ضد حركة الجهاد وامينها العام الأخ المجاهد/ زياد النخالة وقيادات ذراعها العسكري سرايا القدس محاولة لاستهداف الحركة والاستفراد بها والتحضير لمواجهة عسكرية تستهدفها وتستهدف الشعب وقوى المقاومة".

وأضاف البطش في تصريح وصل فلسطين اليوم نسخة عنه "على حق المقاومة في امتلاك كل اسباب وادوات القوة التي تردع العدو الصهيوني وتضع حدا لغطرسته كي نحمي بها شعبنا ونحافظ على ثوابته الوطنية والدينية".

وحذر البطش "الاحتلال من مغبة اللعب بالنار فحركة الجهاد تتمسك بحقها في مقاومة المحتل حتى تنجز حق شعبنا في التحرير والعودة الى الديار غير ملتفتين لكل المحاولات الأمريكية التي يسوقها غرين بلات مبعوث تصفية القضية باسم السلام لتمرير صفقة القرن ودموع الشفقة والرحمة التي يذرفها على الشعب الفلسطيني في غزة في الوقت الذي تزود بها ادارته دولة الكيان الصهيوني بكل انواع السلاح لتدمير مقومات صمود الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر".

وحرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيحاي أدرعي، على حركة الجهاد الإسلامي، قائلا إن "نشاطات حركة الجهاد التخريبية بقيادة بهاء أبو العطا تهدف للمساس بالخطوات المدنية التي من شأنها ترسيخ الهدوء والأمن في قطاع غزة، وذلك بتوجيهات من الأمين العام للحركة زياد النخالة".

ودأب قادة الاحتلال "الإسرائيلي" ومحللوه وكتابه مؤخراً، على التحريض والهجوم على حركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام زياد النخالة، وقيادات العمل السياسي والعسكري في الحركة، في أسلوب ليس بجديد على القضية الفلسطينية.