عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

اقتحم نحو 80 مستوطنا، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونفذ المستوطنون وفقاً لمصادر محلية، جولات سريعة في أرجاء المسجد بسبب التواجد الكبير للمصلين وطلبة المدارس.
11:09 - 20 ابريل 2019
12:24 - 27 ابريل 2019
16:54 - 24 ابريل 2019
21:29 - 24 ابريل 2019
11:18 - 28 ابريل 2019
16:11 - 27 ابريل 2019
10:35 - 21 ابريل 2019
21:35 - 27 ابريل 2019
08:39 - 18 ابريل 2019
16:18 - 25 ابريل 2019
08:42 - 18 ابريل 2019
00:19 - 19 ابريل 2019
21:57 - 20 ابريل 2019
11:54 - 20 ابريل 2019
12:11 - 25 ابريل 2019
20:24 - 24 ابريل 2019
12:55 - 18 ابريل 2019
13:51 - 21 ابريل 2019
14:19 - 27 ابريل 2019
11:51 - 18 ابريل 2019
19:07 - 22 ابريل 2019
21:05 - 24 ابريل 2019
13:15 - 17 ابريل 2019
12:03 - 21 ابريل 2019
19:46 - 26 ابريل 2019
19:17 - 19 ابريل 2019
16:14 - 20 ابريل 2019
11:39 - 27 ابريل 2019
12:46 - 23 ابريل 2019
19:22 - 19 ابريل 2019
17:32 - 20 ابريل 2019
12:01 - 21 ابريل 2019
16:21 - 24 ابريل 2019
17:25 - 21 ابريل 2019
20:30 - 23 ابريل 2019
23:27 - 27 ابريل 2019
20:33 - 16 ابريل 2019
14:19 - 19 ابريل 2019
14:18 - 18 ابريل 2019
17:52 - 24 ابريل 2019
10:26 - 20 ابريل 2019
12:42 - 27 ابريل 2019
16:09 - 17 ابريل 2019
11:50 - 17 ابريل 2019
23:53 - 28 ابريل 2019