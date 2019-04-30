عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

اقتحم نحو 80 مستوطنا، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون وفقاً لمصادر محلية، جولات سريعة في أرجاء المسجد بسبب التواجد الكبير للمصلين وطلبة المدارس.