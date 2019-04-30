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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 13:56 - 30 ابريل 2019
الاقتحامات تزامنت مع احتفال المستوطنين بعيد الفصح- جيتي الاقتحامات تزامنت مع احتفال المستوطنين بعيد الفصح- جيتي
بنك فلسطين
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اقتحم نحو 80 مستوطنا، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون وفقاً لمصادر محلية، جولات سريعة في أرجاء المسجد بسبب التواجد الكبير للمصلين وطلبة المدارس.

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