فيتامين يساعد على التخلّص من من الدهون

هل تريد التخلص من الدهون حول البطن؟ هل تشعر أنك ستكون أفضل حالاً إذا تخلّصت من بضعة كيلوغرامات زائدة يحملها جسمك؟ قد يتطلّب الأمر وقتاً لتغيير العادات الغذائية والنشاط البدني والحركة اليومية، لكن بالإمكان تسريع عملية حرق الجسم للدهون إلى جانب الإجراءات الأخرى التي تقوم بها، وذلك عن طريق تناول فيتامين "د"، وزيادة مدخلات الجسم منه.

سيكون عليك أيضاً تخطي وجبة، أو جزءاً من وجبة في بعض الأيام، وقد يكون الصيام مناسبة رائعة لاستعادة الرشاقة، لكن سيساعدك تناول فيتامين "د" أو التعرّض للشمس المباشرة وليس من وراء زجاج على تسريع التمثيل الغذائي وتحويل الطعام إلى طاقة بدلاً من تخزينه حول البطن.

وقد أظهرت دراسات أن تناول مكملات فيتامين "د" تساعد على التخلص من الكرش لدى البالغين مقارنة بمن يتناولون نفس الكمية من الطعام ويمارسون نفس معدّل النشاط.

كذلك يساعد فيتامين "ب"، والمغنيسيوم، والحديد على تحسين مستوى التمثيل الغذائي، وبالتالي حرق الدهون الزائدة في الجسم.